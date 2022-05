Covid, il bollettino dell'8 maggio: calano i contagi ma aumenta il tasso di positività. L'esperto: "Perché siamo preoccupati"

08 maggio 2022 a

Sono 30.804 i nuovi contagi da covid in Italia oggi, 8 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti (164.489 da inizio pandemia). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.454 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,1%, ieri al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi Covid: sono in totale 8.655 (-160), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 356, uno in più da ieri. Ancora in calo gli attuali positivi (-11.450), che si attestano a 1.119.914.

Ma se i numeri migliorano gli esperti non abbassano la guardia. Soprattutto per il dopo estate.anche se in autunno è atteso il nuovo vaccino adattato a Omicron. Al momento, dice all'Ansa il direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, Massimo Ciccozzi, "viaggiamo ancora sui 40-50 mila casi al giorno ma c'è un 10-20 per cento che sfugge ai test, come accade nella sorveglianza epidemiologica". E' urgente invece rafforzare la sorveglianza genomica e fare sequenze per poter prospettare scenari di evoluzione dell'andamento pandemico in riferimento alla diffusione delle sottovarianti di Omicron e delle ricombinanti".

