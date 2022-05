Sondaggio, chi scarica Zelensky: "Per il 20% degli italiani Putin ha le sue ragioni", cosa sta succedendo

09 maggio 2022 a

Un pazzo, un criminale, un guerrafondaio. Non si contano più gli aggettivi poco edificanti che gli italiani hanno cominciato ad affibbiare a Vladimir Putin da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. La stragrande maggioranza si è schierata dalla parte degli invasi, degli aggrediti e il dito indice è stato rivolto contro lo zar che sembra non avere intenzione di fare un passo indietro rispetto alle richieste di pace che si levano da ogni parte del mondo. Ma in oltre due mesi di guerra molti italiani stanno rivedendo le loro posizioni su chi è dalla parte del torto e su chi ha ragione.

Lo dimostra l'ultimo sondaggio di Demos pubblicato su Repubblica: è vero che il sostegno all'Ucraina è larghissimo, ma, non totale. Il 20% degli italiani ritiene infatti che se la Russia non ha "ragione", abbia, comunque, le "sue ragioni". Si tratta di riserve "geo-politiche" e "politiche". Spiega Ilvo Diamanti che una larga componente di persone è, infatti, contraria ad "azioni" e "sanzioni" di tipo militare a sostegno dell'Ucraina e contro la Russia. Si tratta di un atteggiamento che viene definito "pacifista", non solo per motivi di principio e di valore ma anche di opportunità. La strada migliore secondo gli intervistati sarebbe il "negoziato", insieme a una pressione di segno economico. Ma attenzione, il "pacifismo", è trasversale. Tre italiani su quattro, del campione intervistato da Demos, ritengono, infatti, che il "pacifismo" non abbia un colore politico preciso. Mentre componenti limitati lo relativo di "Sinistra" (12%). Ancora meno di "Destra" (7%).

