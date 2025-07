Rimini, il cadavere trovato sulla spiaggia: ecco chi è la vittima

È stato trovato riverso a terra, nella zona sud della città di Rimini, a Bellariva, il cadere di un uomo. La chiamata al 112 è arrivata alle 5.34 di questa mattina, mercoledì 16 luglio. Sul posto, poco dopo, sono arrivati gli uomini della Guardia costiera di Rimini, i carabinieri e il Pm. Sono in corso le indagini, tra le ipotesi anche quella del malore. L'uomo era in vacanza nella città romagnola.

Il pm ha dato il via libera ai funerali per il 59enne trovato questa mattina alle 5.40 riverso in spiaggia a Bellariva, zona sud della città di Rimini, all'altezza dei bagni 95. Secondo LaPresse, l'uomo 59 anni, era originario di Faenza (Ravenna) e si trovava nella città romagnola per le vacanze. L'uomo era uscito all'alba per una passeggiata sulla battigia e un malore lo ha portato alla morte. Sul posto, poco dopo, sono arrivati gli uomini della Guardia costiera di Rimini, i carabinieri e il Pm.