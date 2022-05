Attenzione alla Ztl: adesso fotografano l'auto così. Chi può farla franca

10 maggio 2022 a

a

a

Secondo il decreto dirigenziale (Dd) 170/2022 il Ministero delle Infrastrutture (Mims) ha dichiarato che chiunque entrerà abusivamente in una Ztl potrà essere multato attraverso una telecamera automatica che inquadra solo la parte anteriore del veicolo. L’ultima variante di rilevatore omologata dal Mims è il Tech Ztl7 della Movyon (ex Autostrade Tech, controllata di Autostrade per l’Italia). Se così fosse, però, si escluderebbero ciclomotori e motocicli, che la farebbero così franca in quanto provvisti solo di targa posteriore. L’anomalia, però, è che il Dd citerebbe anche questi veicoli tra i possibili sanzionabili. Nel testo vengono prescritte restrizioni all’utilizzo dell’apparecchio in modalità anteriore. In questo caso, teoricamente, se dovessero emergere fotogrammi utili a rintracciare chi guida il veicolo o il veicolo stesso, si riuscirebbe a multare con la medesima telecamera posta all’ingresso della Ztl, anche chi ne esce. Il tutto risulta però piuttosto precario. Un altro dubbio che suscita il Dd è l’assenza di prescrizioni sull’oscuramento dei guidatori del veicolo. Elemento che al contrario è prescritto, in accordo con il Garante della privacy. Quello che si pensa è che l’apparecchio Tech Ztl7 verrà usato nella sua modalità tradizionale. Quale potrebbe quindi essere il motivo di installare una versione con visuale anteriore? Non sarà mica il fatto che in qualche amministrazione locale fa punteggio in sede di aggiudicazione di un appalto? Il dubbio rimane.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.