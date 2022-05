Attacco hacker russo ai siti italiani: nel mirino Difesa e Senato. Chi c'è dietro la mossa: scatta l'allarme

11 maggio 2022 a

Il nostro Paese è sotto attacco hacker. Un'offensiva infatti è stata lanciata su diversi siti italiani. Tra quelli colpiti ci sono i siti del Senato e della Difesa. È dunque in corso da un assalto ai nostri sistemi informatici da parte di un gruppo di hacker russi. L'attacco, infatti, è stato rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet'. A quanto pare l'attacco non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l'accesso ai diversi siti. Su Telegram il collettivo ha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l'indicazione "attacco all'Italia". Nell'elenco compaiono, oltre a Senato e Difesa, Scuola alti studi di Lucca, Istituto superiore di Sanità, Banca Compass, Infomedix (una società di servizi alle aziende) e l'Aci. Di fatto si tratta di uno dei più grossi attacchi informatici dall'estero avvenuti nel nostro Paese. Come è possibile vedere nell'immagine qui sopra, sul sito del Ministero della Difesa compare la scritta "sito in manutenzione, ci scusiamo per il disagio". La guerra si combatte dunque anche lungo le autostrade del web. Sempre più importanti in un contesto internazionale dove la guerra viene declinata tra informazioni satellitari, intercettazioni e sabotaggi alle linee informatiche. Va ricordato che all'inizio della guerra Anonymous aveva messo nel mirino il Cremlino attaccando i siti russi. Forse lo zar ha dato l'ordine per far partire una vendetta?

