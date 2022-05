Meteo, Segnatevi queste date: 16 e 18 maggio, perché si scatena "l'inferno"

13 maggio 2022 a

a

a

Il caldo è finalmente arrivato in Italia, dopo che l’inizio di maggio è stato caratterizzato da un’ondata di maltempo un po’ fuori stagione. Stando alle previsioni di 3B Meteo, la terza settimana del mese inizierà sulla falsa riga della seconda con un promontorio anticiclonico di matrice africana ben saldo sul Mediterraneo centrale e proteso in latitudine sin verso il Mare del Nord.

Meteo, Italia travolta da Hannibal: caldo record e clima impazzito, le regioni più colpite

“A fargli da spalla - è l’analisi degli esperti - due depressioni, una sul nord Atlantico che porterà venti forti e piogge sulle Isole Britanniche e un’altra molto più a est, centrata sulla Russia che porterà instabilità e temperature sotto media sull’Europa nord orientale”. Dal 16 al 18 maggio sono attese temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti con massime superiori ai 30 gradi e punte anche di 32-33, soprattutto in Val Padana e sulle zone interne del Centro. “Potrebbero fare da contorno alcuni temporali di calore sui rilievi sia alpini che appenninici”, è l’annotazione di 3B Meteo.

Meteo, ondata di caldo africano: temperature-choc, dove si sfondano i 30 gradi

Dopo il 18 maggio la massa d’aria calda potrebbe iniziare a retrocedere leggermente verso ovest per una maggiore spinta della depressione nord europea: “A questo punto le infiltrazioni di correnti più fresche da est potrebbero iniziare a stimolare una instabilità convettiva pomeridiana più accesa e introdurre poi a seguire, intorno al 20, anche una diminuzione delle temperature. Ma questa seconda fase è ancora molto incerta, per il momento prendiamo per buona solo la prima con tempo stabile e soleggiato a scanso di qualche temporale di calore pomeridiano e caldo in aumento con massime superiori ai 30 gradi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.