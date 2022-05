Mascherine, clamoroso dietrofront: fino a quando resteremo imbavagliati, estate rovinata

13 maggio 2022 a

Le mascherine sugli aerei saranno obbligatorie dal 16 maggio, partendo con voli aerei dall'Italia, fino al 15 giugno. È quanto prevedono le nuove linee guida Ecdc-Aesa (Agenzia europea sicurezza aerea): "Se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l'uso di mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbe richiedere ai passeggeri e equipaggio di indossare una mascherina oltre il 16/5. Negli altri casi, dal 16/5, gli operatori aeronautici e aeroportuali dovrebbero continuare a incoraggiare" l'uso della mascherina.

In tutti gli altri casi, quindi negli Stati dove l'uso della mascherina sui mezzi di trasporto non è richiesta, dal 16 maggio gli operatori aeronautici e aeroportuali, si legge nelle nuove linee guida, "dovrebbero continuare a incoraggiare passeggeri e membri dell'equipaggio, nell'ambito delle loro comunicazioni prima del volo e durante il viaggio e attraverso segnaletica e annunci, a indossare una mascherina durante il volo così come in aeroporto come modo per proteggere se stessi e gli altri e che dovrebbero rispettare la decisione degli altri di indossare o non indossare una mascherina".

Nella loro comunicazione, si sottolinea, gli operatori dovrebbero evidenziare che si consiglia di indossare una FFP2 alle persone ad alto rischio di Covid grave durante il volo per la propria protezione. Si raccomanda inoltre alle persone con sintomi respiratori (tosse o starnuti) di indossare una mascherina indipendentemente dai requisiti di quel particolare volo. Laddove viene mantenuto l'obbligo di indossare una mascherina, le mascherine chirurgiche, si rileva nelle linee guida Ecdc-Aesa, "dovrebbero essere considerate lo standard minimo da utilizzare, a meno che non vengano ancora imposti requisiti più severi dalle autorità sanitarie pubbliche". I bambini di età pari o inferiore a cinque anni e persone che non possono indossare una mascherina a causa di motivi medici, si legge nel documento, "dovrebbero essere esentati".

