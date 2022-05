Auto, bonus da 5mila euro? Attenzione a questi due passaggi

14 maggio 2022 a

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico stanzia circa 2 miliardi nel triennio 2022-24 sugli sconti per i veicoli ibridi e a bassa emissione. È quindi partito il conto alla rovescia per gli sconti fino a 5 mila euro sull’acquisto di auto e moto. L’invio delle richieste per accedere a tale bonus dovrebbe partire da lunedì 16 maggio, con gli inviti che dovrebbero essere erogati entro pochi giorni.

Ci sono però due passaggi fondamentali che mancano, ma che il Mise ha assicurato che verranno realizzati in tempi brevi. Innanzitutto manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento e poi anche l’aggiornamento della piattaforma web dell’ecobonus: si tratta di prassi tanto scontate quanto indispensabili per dare il via alla misura, senza le quali l’erogazione degli incentivi potrebbe subire qualche ritardo. Una volta che l’iter sarà completato, sarà lanciato il cosiddetto “click day” che potrebbe mettere in difficoltà la piattaforma del ministero, soprattutto a causa dei pre-ordini inoltrate dalle concessionarie per i propri clienti.

Per quest’anno saranno disponibili risorse per 650 milioni di euro fino a esaurimento dei fonti. Il decreto del Mise prevede un bonus di 3mila euro in caso di acquista di un’auto della fascia 0-20 g/km, con altri 2mila euro in caso di rottamazione ma non oltre un tetto sul prezzo di 45mila euro. Per la fascia 21-60 g/km l’incentivo sarà di 2mila euro più altri 2mila in caso di rottamazione, mentre per la fascia 61-135 g/km l’incentivo sarà di 2mila euro ma vincolato alla rottamazione di un’auto inferiore a Euro 5, di proprietà da almeno 12 mesi.

