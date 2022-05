Abbronzatura, sole sull'ano: choc sulle spiagge italiane, cosa sta succedendo

22 maggio 2022 a

Non si smette mai di imparare. Qual è l'ultima moda dell'estate? Il sole nel fondoschiena. Proprio così, prendere il sole anche nel lato B è l'ultima prassi. Si tratta del "perineum sunning" o "butthole sunning". Oltre all'idea bizzarra, anche la posizione è delle più strane: per abbronzarsi in una delle zone più intime, bisogna mettersi le caviglie vicine alle orecchie. Tutto vero. Sembrerebbe strano, ma la moda è già stata ampiamente sperimentata.

Prendere il sole nell’ano - secondo Mowmag - stimolerebbe la creatività: le pagine di Lolita di Nabokov, o la vitamina D, fanno più effetto se presi per via rettale. Non è una novità. Non sarebbe infatti un caso che gli egizi scrivevano nei papiri che poi arrotolavano a tubo. A confermarlo "Metaphysical Megan" nei suoi post. Addirittura, basterebbero solo trenta secondi di sole direttamente nel fondoschiena per abbronzarsi come un'intera giornata di tintarella.

In Sicilia raccontano che sia la moda del momento. C'è anche chi organizza sedute di gruppo in campagna o a bordo piscina. La regola? Basta togliersi i vestiti e stendersi sui tappetini gambe all'aria. E chissà se oltre alle zone più imboscate, la pratica venga messa in atto anche nelle spiagge più popolate d'Italia.

