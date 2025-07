Riccardo Boni morto nella buca in spiaggia, l'ira del padre: "Io indagato? Disumano"

"Atto dovuto? No, disumano." È un urlo di dolore e rabbia quello del padre di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita sotto la sabbia, sepolto da un tunnel che lui stesso aveva scavato. Appena informato dell’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, l’uomo non riesce a contenere lo sgomento: "Ma come, indagato? Ma questo è disumano! Omicidio colposo? È assurdo, io non ho ucciso mio figlio", ha detto con voce rotta ai carabinieri. Gli investigatori gli hanno illustrato il motivo alla base del provvedimento: trattandosi di un minore, la normativa italiana attribuisce ai genitori la responsabilità legale di quanto accade ai figli, anche in contesti drammatici come questo.

Un passo inevitabile, spiegano gli inquirenti, per consentire lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti medico-legali, tra cui l'autopsia. Il fascicolo aperto dalla Procura di Civitavecchia fa riferimento a due specifici articoli del Codice penale: il 589, che disciplina l’omicidio colposo, e il 40, secondo cui "non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".