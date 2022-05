Peste suina, Matteo Bassetti estremo: "Serve una misura drastica" , cosa deve fare (subito) l'Italia

24 maggio 2022 a

"Se la peste suina arriva negli allevamenti è evidente che bisogna fermarla": ne è convinto Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Il problema, secondo l'esperto, è che non c'è stata un'adeguata azione di contenimento finora: "Qualcosa nella catena di controllo della peste suina non ha funzionato, se dal Piemonte è passata in Liguria e oggi è nel Lazio", ha detto all'Adnkronos Salute.

Di qui la soluzione proposta da Bassetti: "Di fronte ad un virus che scappa ci vogliono misure drastiche come le abbiamo avute per gli essere umani, io credo che il lockdown dei maiali o una quarantena potrebbe essere uno strumento". Poi ha detto di essere d'accordo con la virologa Ilaria Capua, la quale ha evidenziato che se il virus "entrasse nel settore suinicolo, saremmo costretti a misure come il lockdown degli animali e ad un blocco dell'export dei prodotti".

Infine Bassetti ha elogiato la collega: "Ho una grande stima per Ilaria Capua che su questo argomento non ha eguali", e ha sottolineato l'importanza di un atteggiamento univoco sulla questione: "Se in Italia facciamo il lockdown degli allevamenti, poi non possiamo permettere che ci sia una importazione di altre bestie. Perché questo vorrebbe dire aprire un altro fronte".

