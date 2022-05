Padova, i vigili fermano il carro funebre con la bara: il motivo della multa? L'autista...

26 maggio 2022 a

Tra lo stupore dei presenti i vigili urbani hanno fermato un carro funebre per fare la multa all'autista. Lo hanno sanzionato ritardando così i funerali di una anziana signora. Il fatto che è finito su tutti i giornali locali è avvenuto a Chiesanuova, un paesino della provincia di Padova. Gli agenti insomma non hanno guardato in faccia nessuno e hanno fermato il carro che aveva commesso una infrazione stradale. L'autista è stato dunque "scortato" fino al parcheggio del supermercato Alì, dove dopo aver controllato tutti i documenti, i vigili gli hanno comminato la multa.

Il tutto è avvenuto mentre nell'automobile c'era la salma di una donna attesa da amici e familiari a Vigodarzere per l'ultimo saluto. I clienti del supermercato erano numerosi visto che era sabato mattina. E hanno assistito alla scena esterrefatti. Le esequie della donna, un'anziana ospite della casa di riposo Configliachi, di Padova, erano state organizzate dall'impresa funebre Rombaldi di Vigodarzere, nella cui chiesa si sono poi celebrate.

Il corteo formato dai parenti della defunta, dai furgoni con i fiori e dal carro funebre si era avviato intorno alle 9.30 per raggiungere Vigodarzere. A chiudere il corteo era proprio il carro funebre che procedeva molto lentamente: "Mi hanno scortato - racconta l'autista a PadovaOggi - fino al parcheggio del supermercato, in mezzo alle auto dei clienti. Mi hanno fermato per una questione di poco conto" L'uomo infatti era al telefono, ma secondo la sua versione stava schiacciando il tasto per collegarlo al bluetooth dell'auto.

