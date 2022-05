Castellammare di Stabia, a 5 anni guida il motoscafo: "Vai piano", chi finisce nella bufera

30 maggio 2022 a

Pozzano, frazione di Castellammare di Stabia, domenica mattina: un uomo urla "Vai piano" al figlio di 5 anni che è alla guida di un motoscafo. Il video che riprende la scena surreale è diventato virale in pochissimo tempo su TikTok, attirando l'attenzione di tutti, compresi i consiglieri regionali. Tant'è che uno di loro, Francesco Emilio Borrelli, si è fatto sentire sui social, condannando duramente il gesto.

Le immagini virali in rete e sui social hanno scatenato una valanga di polemiche contro il papà del piccolo. Tra l'altro proprio lui, il genitore, pur mostrandosi fiero del figlio pilota, a un certo punto invita il bambino a rallentare perché la velocità del mezzo è davvero sostenuta. In sottofondo una canzone neomelodica a tutto volume. "Una follia inaccettabile. Sia subito identificato l’autore e intervengano i servizi sociali”, ha tuonato Borrelli.

"Un trionfo di ignoranza e irresponsabilità che non può e non deve rimanere impunito - ha proseguito Borrelli sul suo profilo Instagram, dove ha anche condiviso dei fermo immagine del filmato -. Bisogna risalire immediatamente a tutti i protagonisti di questa vergogna identificando i genitori del piccolo e facendo intervenire i servizi sociali. Dobbiamo sottrarre il piccolo a modelli educativi sbagliati che non tengono conto della sua sicurezza, della sua educazione e del suo diritto a essere tutelato come minore". Il consigliere regionale, poi, ha chiosato dicendo che chi si limita a osservare e ridere senza fare nulla di concreto è "complice della devastazione educativa di un minore".

