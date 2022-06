Vaiolo delle scimmie, Matteo Bassetti: "Ecco perché gli italiani hanno paura"

01 giugno 2022 a

Il professor Matteo Bassetti non vuole usare l'allarmismo, ma con pacatezza sui social e anche in tv sta cercando di spiegare quali sono i rischi concreti legati al vaiolo delle scimmie. I suoi ultimi interventi hanno scatenato reazioni violente sui social con diversi utenti che temono di dover ripiombare in un'altra pandemia.

"Questo fenomeno...": Matteo Bassetti, ciò che pochi ammettono sul vaiolo delle scimmie

E così senza usare giri di parole, su Facebook Bassetti si è sfogato ricordando qual è realmente la situazione: "Preoccuparsi di provare a contenere e a limitare la diffusione epidemica del vaiolo delle scimmie non vuol dire fare allarmismo o generare terrore. Se qualcuno vuol sentirsi dire che tutto va bene e che le infezioni non sono e non saranno un problema per il mondo, può e deve stare lontano dai miei spazi e seguire e leggere persone e argomenti più leggeri e più adatti alla sua intelligenza. Non mi offenderò".

"Serve una misura drastica". Peste suina, Matteo Bassetti estremo: cosa deve fare l'Italia (subito)

Ma dopo questo sfogo amaro, Bassetti, ospite a Cartabianaca, il talk show di Rai tre condotto da Bianca Berlinguer, ha nuovamente sottolineato i pericoli legati a questo nuovo virus: "Il vaiolo delle scimmie? Gli italiani hanno paura perché non sono pronti per sentir parlare di un altro problema, ma il problema esiste. C'è stato un contagio rapido in tanti Paesi, ma il vaiolo delle scimmie non è un Covid due. Bisogna intervenire isolando chi ha il virus". Insomma secondo Bassetti la situazione sarebbe seria. Ma non tutti lo stanno a sentire...

