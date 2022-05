Quarta Repubblica, Bassetti sul vaiolo delle scimmie: "Questo fenomeno...", quello che pochi ammettono

24 maggio 2022 a

Dopo il Covid e durante la guerra, ci mancava soltanto un'ultima "ondata" di psicosi. La vicenda è quella del vaiolo delle scimmie, l'ultimo virus che si sta rapidamente espandendo in Europa e che si è già affacciato anche in Italia. E il tema viene dibattuto a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete 4, il tutto nella puntata di lunedì 23 maggio.

Ospite in collegamento ecco Matteo Bassetti, il virologo "richiamato in servizio" proprio per il vaiolo delle scimmie. E, in modo molto coerente con la sua storia comunicativa di esperto, ecco che Bassetti getta acqua sul fuoco della psicosi. E spiega: "Se questo fenomeno fosse capitato tre anni fa nessuno gli avrebbe dato attenzione. Questo virus passa da una persona ad un'altra per contatto diretto, ma al momento le forme sono lievi e si auto limitano", conclude mettendo un bel freno al panico serpeggiante.

Parole a cui fanno eco quelle di Hoara Borselli, firma di Libero, ospite nello studio di Nicola Porro, la quale si spende in un parallelismo con quel che è accaduto con il Covid: "Non è cambiato nulla - premette con un pizzico di rammarico -, ricominciamo con un'informazione che dice tutto e il contrario di tutto. È una comunicazione che fa parte di quella liturgia del terrore", conclude.

