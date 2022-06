Bologna, il dettaglio osceno: cosa spunta nella foto-spot della stazione

04 giugno 2022 a

Nella foto della stazione di Bologna, se si osserva bene, si vede un uomo che fa la pipì contro un muro. Come riporta il sito Dagospia, questo scatto si trova tra le immagini "che caratterizzano il capoluogo emiliano". Insomma, davanti alla stazione, è stata scelta la foto di una persona che urina per strada. "E' una tipica usanza dei residenti, un avvertimento ai turisti o la goliardata dei pubblicitari?", si chiede Dagospia. O forse si tratta semplicemente di una svista? Forse qualcuno non si è accorto di quell'orribile dettaglio nascosto.

Di certo non è una immagine che fa bene alla città di Bologna. Soprattutto se è stata scelta deliberatamente per "sponsorizzare" le proprie bellezze. Tant'è. A Bologna come in molte altre città italiane non si contano le scene di degrado. Alla Stazione Termini di Roma per esempio, queste scene sono all'ordine del giorno. Nessuno però riesce o vuole intervenire per arginare questa vergogna.

