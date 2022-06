A4, terrore in autostrada: Jaguar prende fuoco senza motivo. E il conducente... ecco il video

04 giugno 2022 a

a

a

Attimi di paura in autostrada, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco. L'episodio è avvenuto alle 14 di venerdì 3 giugno nell'autostrada A4. I vigili del fuoco, chiamati, sono intervenuti lungo il tratto tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio. Ad andare in fiamme una Jaguar F-Pace. L'autista, rimasto per fortuna illeso, stava percorrendo la strada in direzione Verona quando si è accorto che qualcosa non andava.

Cinzia Fiorato, auto bruciata alla giornalista di Rai1. Un drammatico sospetto: "Rappresaglia", chi si è vendicato

Prontamente l'uomo ha deciso di accostarsi nella corsia di emergenza e scendere, poco dopo una vera e propria tragedia sfiorata: l'auto ha preso completamente e inspiegabilmente fuoco. A evitare il peggio anche l'arrivo dei pompieri direttamente da Lonigo e Caldiero, che hanno tentato di salvare il salvabile con due autopompe. Ancora sconosciute le cause.

Video su questo argomento Lodi, si scatena l'inferno in autostrada. Camion cisterna ribaltato nella nebbia: impressionante, fiamme ovunque | Video

Il sospetto è che si sia trattato di un problema di natura elettromeccanica. Sul posto il personale ausiliario di autostrada che, con i vigili del fuoco, hanno riportato la tranquillità dopo circa un'ora. Tranquillità che non avrà il conducente, che ha visto sfumare in pochi minuti un'auto dal valore tutt'altro che esiguo. In ogni caso l'episodio di venerdì poteva concludersi con conseguenze ben peggiori per l'autista e non solo.

Scoperta agghiacciante a Vicenza: auto distrutta dalle fiamme in un parcheggio, chi hanno trovato dentro

Qui il video della Jaguar in fiamme sull'autostrada A4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.