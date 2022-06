Istituto Friedman nel veronese, la nuova sede a Bussolengo

07 giugno 2022 a

Lunedì 6 giugno 2022 è stata inaugurata a Bussolengo la sede veronese dell'Istituto Milton Friedman, Institute il think tank liberale e liberista ispirato al Premio Nobel, che riunisce accademici, politici, imprenditori e personalità della società civile, presente in 33 Paesi al mondo, è sbarcato anche nel veronese con una sede fisica. Sono intervenuti la deputata On. Michaela Biancofiore, la Consigliera regionale del Trentino Alto Adige Alessia Ambrosi, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi con l'Assessore Massimo Girelli, il sindaco di Pescantina Davide Quarella con la Presidente del Consiglio comunale Vittoria Borghetti e la Consigliera Renza Speri, il Presidente di Acque veronesi Roberto Mantovanelli e il Consigliere comunale di Bolzano Gabriele Giovannetti. Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell'Istituto Friedman ha parlato di quanto sia importante per l'Istituto avere una sede in un territorio così produttivo e strategico per l'Italia, mentre Andrea Recchia, Consigliere comunale a Pescantina e Membro del Comitato scientifico dell'Istituto, ha riferito quanto l'organizzazione sia a disposizione del territorio e quanto sia importante che questo nuovo luogo diventi un punto di riferimento abituale per le persone idealmente vicine. Alessandro Ortombina, Responsabile organizzativo e delle politiche sociali dell'Istituto, ha ribadito quando l'attaccamento con il tessuto istituzionale e associativo del territorio scaligero sia fondamentale per la crescita dell'organizzazione. Infine l'On. Biancofiore e la Consigliera Ambrosi hanno formulato i loro più sentiti auguri per questa nuova apertura e il sindaco di Bussolengo Brizzi si è detto felice e onorato che l'Istituto abbia aperto i suoi uffici proprio nel suo Comune.

