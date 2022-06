Rosignano: salva il figlio dalle onde, torna a riva e muore davanti al marito. La tragedia in spiaggia

08 giugno 2022 a

Quello che doveva essere un momento di relax e spensieratezza si è trasformato in una terribile tragedia. Senza ritorno. La turista tedesca Maria Clara Shermer stava trascorrendo le vacanze estive con il marito e il figlio di 17 anni a Rosignano, in Toscana. La famiglia aveva deciso di passare la giornata in una delle spiagge bianche della costa quando all'improvviso tutto è precipitato.

La 51enne è morta subito dopo aver portato in salvo il figlio che stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno. Dopo averlo portato in salvo, forse presa da un malore per lo spavento e l'eccessivo sforzo contro le onde, Maria Clara non ce l'ha fatta. Inutile l'intervento dei soccorsi sul posto che hanno tentato in ogni modo di strapparla alla morte. Senza però nessun risultato.

Il marito stesso aveva provato a raggiungere il figlio a nuoto tuffandosi nelle acque agitate del Tirreno senza però riuscirci. Ha quindi provato a salvare la moglie, ma anche in questo caso non ce l'ha fatta. I bagnanti sulla costa avevano immediatamente chiamato i soccorsi che erano arrivati dopo pochi minuti a salvare il padre e il ragazzo. Per la madre non c'è stato nulla da fare.

