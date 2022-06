Libri, hai questo (comunissimo) volume? Ecco quanto vale: il tesoro che non ti aspetti

08 giugno 2022 a

È uno dei romanzi fantasy più famosi degli ultimi anni: i fortunati che hanno la prima edizione, uscita in Italia nel 1998, possono considerarsi fortunati. Si tratta di "Harry Potter e la pietra filosofale", primo capitolo della saga di J.K Rowling, incentrata sulla storia la del mago più celebre del nuovo millennio. Chi si ritrova in libreria la prima edizione può rivenderla e guadagnare fino a 2.100 euro. Il motivo? La copertina, che ha una storia molto particolare.

I libri dell'autrice inglese sono arrivati in Italia nel 1998 grazie alla casa editrice Salani: la prima edizione ha una copertina rigida particolare e diversa da quelle successive. Per questo è ricercatissima e i fan più sfegatati della Rowling sono disposti a spendere anche 2.100 euro per averla. Le particolarità sono varie: innanzitutto compare per intero il nome della scrittrice, Joanne K. Rowling, e poi Harry Potter viene raffigurato senza i suoi occhiali tondi, segno distintivo del personaggio.

Questi gli elementi che rendono la prima edizione italiana del volume un pezzo unico e raro. Gli altri libri della saga di Harry Potter, invece, sono "Harry Potter e la camera dei segreti", "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", "Harry Potter e il calice di fuoco", "Harry Potter e l’Ordine della Fenice", "Harry Potter e il principe mezzosangue", "Harry Potter e i Doni della Morte". Da tutti, poi, sono stati tratti dei film.

