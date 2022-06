Pordenone, "Salve, sono positivo, cosa devo fare?": si scatena il panico, cosa è successo in farmacia

10 giugno 2022 a

Dopo due anni di pandemia c'è ancora chi non ha capito come bisogna comportarsi in caso di positività al Covid. L'ultimo episodio successo a Pordenone, nella farmacia Rimondi in Corso, non troppo distante dal municipio, ha dell'incredibile. Il Gazzettino ha riportato la vicenda di un ragazzo che, dopo essere risultato positivo al Covid-19 si è recato nella farmacia, senza mascherina, chiedendo alle farmaciste di turno: "Cosa devo fare adesso?".

Inutile sottolineare il panico dei presenti che avevano paura di essere contagiati. Quando il ragazzo si è presentato sventolando il foglio che ne testava la positività, le farmaciste hanno fatto immediatamente evacuare i clienti, anche se molti erano già scappati. "Lei non può stare qui, deve uscire subito, andare a casa, rimanere in isolamento e chiamare la Asl" ha esordito la titolare. Al Gazzettino quest'ultima ha dichiarato: "È incredibile che dopo due anni di pandemia ci sia ancora qualcuno che non sa assolutamente come comportarsi. È evidente che quando ci ha detto di essere positivo ed era anche senza mascherina, c’è stato un attimo si smarrimento e capisco pure la paura che possono aver preso i clienti che in quel momento erano all’interno della farmacia".

La farmacista ha inoltre aggiunto che non sarebbe la prima volta che tali episodi succedano: "È successo già altre volte in passato che si siano presentate persone positive chiedendo come dovevano comportarsi e credo che fatti del genere siano accaduti anche in altre farmacie della città e della provincia". Nelle altre occasioni, però, i positivi avevano almeno addosso la mascherina, ma non questa volta. Cose dell'altro mondo.

