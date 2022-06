Castellammare di Stabia, Vittoria morta a 5 anni in mare: l'infamante accusa ai bagnini

13 giugno 2022 a

Quella che doveva essere una giornata di relax in famiglia si è trasformata in una tragica esperienza per la famiglia Scarpa. Sabato 11 giugno la piccola Vittoria Scarpa, di appena cinque anni, si è allontanata troppo dal controllo dei genitori ed è finita in mare. La bambina, ritrovata in fin di vita, è stata portata due ore e mezzo dopo all'ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia dove però non c'è stato nulla da fare.

Nella spiaggia erano presenti anche molti adulti ma nessuno ha fatto caso alla piccola. Inizialmente a riva, Vittoria è sparita all'improvviso per poi riapparire in condizioni gravissime nei pressi di una boa a circa 80 metri dalla spiaggia. Si sta indagando ora sui bagnini e sul loro operato, accusati di essere impegnati nella pausa pranzo al momento del tragico evento. Circostanza da loro smentita al TgR Campania: "Io ero qui, verso le 14 ho visto la signora spaventata che cercava la figlia. Abbiamo iniziato a cercare, ma dopo un'ora e mezza la bambina ancora non si trovava" ha spiegato uno di loro. "C'è sempre qualcuno che guarda non si può abbandonare la postazione" ha continuato un altro poi seguito da una collega che ha chiarito:"Non riusciamo a spiegarci come sia potuto accadere".

La Procura di Torre Annunziata ha aperto ora un'inchiesta al riguardo per far chiarezza sul caso. Oltre alle dichiarazioni dei bagnini si stanno cercando anche eventuali immagini da telecamere di videosorveglianza. L'ipotesi più plausibile al momento sembra essere però quella della fatalità, ovvero che la bimba si sia allontanata mentre giocava, finendo per essere portata via dal mare.

