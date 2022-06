Sassari, si filma mentre beve whiskey e guida a tutta velocità: chi c'era alla guida

10 giugno 2022 a

a

a

Costerà cara l'ultima bravata di un'automobilista sardo che a Sassari ha causato un incidente d'auto perché troppo impegnato a bere whisky con una mano e con l'altra fare addirittura una diretta Facebook. L'uomo si è schiantato contro un coppia che viaggiava su un Opel, ferendoli. Lui ne è uscito illeso.

Va sul luogo dell'incidente mortale e fa una scoperta tremenda: chi c'era per terra, resta sotto choc



Nel video apparso du Facebook l'automobilista è sembrato parecchio alticcio, sicuramente dovuto alla bottiglia di whisky che si stava scolando. Dopo aver perso il controllo del mezzo eccolo schiantarsi contro una innocente coppia di Sassari che è rimasta ferita, fortunatamente nulla di grave. Questa bravata gli costerà l'arresto fino a un anno. L'incidente, secondo quanto ha riportato la Nuova Sardegna, è avvenuto sulla Statale 131 in direzione Porto Torres, a Sassari. Il video è apparso su Facebook poco dopo le 18, una degli orari di punta per il traffico in quella strada.

Ecco il video girato dall'uomo ubriaco alla guida:



Il filmato girato dall'uomo, che è uscito illeso, è già stato acquisito dalle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Nel filmato lo si vede anche compiere un gimkana tra le auto a 80 chilometri all'ora. Dopo lo schianto la clip si interrompe bruscamente. Fortunatamente nessun altro è stato coinvolto nello scontro. Nella tragedia è andata anche bene. Ora il pirata della strada dovrà rispondere alla polizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.