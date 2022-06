Matteo Bassetti, "un colpo di pistola in bocca": l'esperto mostra tutto, l'ultimo orrore

13 giugno 2022 a

Matteo Bassetti non ha avuto un weekend facile. L'infettivologo del San Martino di Genova infatti è stato attaccato venerdì sera in un locale con un intero drink rovesciato addosso da una coppia di No Vax che urlando è fuggita via. Una scena che spiega quanto sia ancora alta la tensione attorno ai virologi che consigliano da tempo di rispettare le procedure di vaccinazione per evitare conseguenze gravi del Covid.

Ma a quanto pare, dopo la denuncia di Bassetti non è cambiato nulla. Infatti il professore ha ricevuto nuove minacce, questa volta via mail. Il tono del messaggio ricevuto è abbastanza pesante e così Bassetti ha deciso di pubblicare tutto sul suo profilo Facebook, indicando, questa volta, il nome del mittente: "Ho deciso che pubblicherò nome e cognome di tutti quelli che mi minacciano oltre che il contenuto dei loro violenti messaggi. Questa è una mail spedita questa mattina alle 10,19 dal Signor Ermanno Lolli. Grazie per il suo sostegno".

Ed ecco dunque il testo integrale del messaggio: "Versare un cocktail in testa con dei micidiali cubetti di ghiaccio dentro...poteva causarle danni irreversibili. È andata bene per fortuna... Tra le varie opzioni che le restano per non rischiare mai più... simili barbari attentati alla sua persona, valuti anche se non sia il caso di spararsi un colpo di pistola in bocca... Serena estate". Una mail vergognosa.



