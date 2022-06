Matteo Bassetti e le mascherine, "sa cosa trovo male nel ministro Speranza?". Gelo a La7

11 giugno 2022 a

Covid: la situazione in Cina è spaventosa con diverse città in lockdown totale. Pazzi o previdenti? Per l'infettivologo Matteo Bassetti "i cinesi non lo ammetteranno mai, per loro cultura, invece hanno sbagliato tutto". Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha spiegato che "la strategia cinese è quella di arrivare a zero contagi, ma con una variante come la Omicron che è così contagiosa è una strategia fallimentare". Incalza Bassetti: "Anziché dire abbiamo sbagliato, ha ragione l'Occidente che dice che si deve convivere con il virus, proviamo ad aumentare la copertura vaccinale negli anziani, proviamo a comprare qualche farmaco antivirale o monoclonali per la gestione dei casi e proviamo quindi ad avere una visione più moderna, i cinesi continuano a gestire il covid come se fossimo nel gennaio 2020".

Quanto alle varianti di Omicron Bassetti spiega che Omicron 5 sta circolando in alcuni Paesi europei: Portogallo, Spagna, Germania. Si tratta della variante più contagiosa mai vista per un virus respiratorio. "Deve far paura un virus più contagioso? No", puntualizza Bassetti chiarendo che dal punto di vista clinico, che è quello che ci interessa, i pazienti che hanno preso Omicron 5 non stanno peggio di quelli che si erano presi Omicron 1 o Delta. Il vaccino è comunque in grado di dare una copertura per quanto riguarda le forme gravi". "Sicuramente Omicron 5 diventerà predominante nel prossimo autunno e quindi bisognerà dire alle persone che a settembre ottobre con un vaccino nuovo orientato sulle varianti ci faremo il richiamo. Io non ci trovo nulla di male".



"Trovo male nel fatto che il ministero della Salute invece che dire cosa vuol fare con la campagna vaccinale, continui a discutere di mascherina, che francamente ha stufato".

Il fatto strano è che gli studenti durante la maturità saranno obbligati a indossare la mascherina, mentre per le prossime elezioni si potrà andare al seggio senza metterla. "Sulle mascherine c'è stato uno spettacolo della politica indecente. Si è fatto capire alla gente che gran parte delle decisioni non sono state prese su una base scientifica, ma politica. Potevano dire che la mascherina è fortemente raccomandata per andare al seggio e per i ragazzi che vanno a scuola. Chi la vuole mettere, chi ha problemi di salute la metterà. Ma è diverso dire obbligatorio usare la mascherina. In tutta Europa la mascherina è fortemente raccomandata, perché solo da noi in Italia continua a essere obbligatoria?". "Mantenere l'obbligo della mascherina non è una decisione scientifica ma politica", conclude Bassetti.



