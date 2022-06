Vaticano, la profezia che fa tremare la Chiesa: "Che cosa accadrà dopo Papa Francesco"

14 giugno 2022 a

Nelle ultime settimane è tornata di attualità la famosa profezia di Malachia del XII secolo. Una profezia che riguarderebbe da vicino il Pontefice, Papa Francesco. Il suo stato di salute, la guerra in Ucraina e la crisi mondiale hanno portato nuovamente alla luce questa profezia che fa discutere e non poco i fedeli. La profezia di Malachia, come è noto, è composta da 112 motti, ognuno dedicato a un Papa a partire da Celestino II.

Secondo il testo della profezia, il penultimo Papa dei tempi si sarebbe dovuto chiamare Francesco, proprio come Bergoglio. Sempre secondo Malachia, a Francesco dovrebbe succedere un ultimo Papa, il cui nome sarà quello di Pietro Romano. L'ultimo Papa a quanto pare dovrebbe assistere alla fine della città dei sette colli, Roma. Una fine del mondo seguita subito dopo dal giudizio universale.

Secondo gli esperti però il documento di Malachia sarebbe, di fatto, un falso storico. I motti sarebbero poi stati riadattati alle esigenze della cronaca. Inoltre, sempre gli esperti, spiegano che le profezie sono state sempre usate come strumento di pressione, soprattutto nei momenti di crisi o di instabilità politica. I "profeti" nel passato hanno quasi sempre avuto un peso anche nell'ambito politico e soprattutto nel tessuto sociale. Un modo per influenzare gli eventi con dicerie e profezie appunto. Ma di fatto quella di Malachia è una delle più famose della storia e a distanza di parecchi secoli a quanto pare fa ancora discutere.

