Italia, siccità record: "Presto sarà deserto". Uno choc: ecco che cosa state vedendo

Quella che sta colpendo il Po è la peggiore siccità degli ultimi 70 anni e no, non lo si scrive tanto per. Lo confermano i numeri. I dati alla mano sono preoccupanti ma basta guardare le immagini per farsi un'idea delle condizioni in cui sono ridotti i corsi d'acqua. La desertificazione sta mangiando via via tratti sempre più lunghi e profondi di fiume. Tutto questo ha conseguenze gravissime, anche nel breve periodo, sulle coltivazioni, sulla biodiversità e sul settore idroelettrico.



A testimoniare questa grave situazione ci ha pensato il Corriere della Sera con delle immagini che riprendono il letto del fiume poco a monte di Ferrara. Una enorme distesa di sabbia a metà strada tra i comuni di Felonica, in provincia di Mantova, e Calto, provincia di Rovigo. Le cause di questa siccità sono dovute a temperature sopra la media stagionale anche di quattro gradi, da piogge scarsissime e dalla neve sulle Alpi piemontesi e lombarde praticamente esaurita. Il risultato? Ad esempio la sezione chiusa di Pontelagoscuro ai minimi mai registrati: fino all'80% rispetto alla media. Le precipitazioni di inizio giugno non sono servite a nulla dato che i suoli sono ancora pesantemente inariditi.



A peggiorare la situazione si aggiunge anche l' aumento del cuneo salino, ovvero la risalita dell'acqua del mare nel Delta del Po con livelli d'intrusione previsti tra i 15 e i 20 chilometri. Questa è una minaccia davvero significativa anche per la contaminazione delle falde che può danneggiare anche l'acqua potabile. L'allarme è stato lanciato da Anbi Emilia-Romagna che l'ha descritto come un fenomeno invisibile capace di stravolgere l'equilibrio del Delta. Inutile sottolineare poi il danno apportato alle colture nei campi che, proprio in questo periodo, si trovano nella fase di riempimento dei frutti. Stesso discorso vale per i cereali. Marco Piccinini, presidente dei frutticoltori di Confagricoltura Emilia, ha sottolineato che se la crisi idrica persisterà le conseguenze saranno anche economiche.

