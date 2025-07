Treviso, Kevin fugge all'alt: si schianta e muore. Il padre si suicida

È stato trovato oggi privo di vita nella sua abitazione di Oderzo (Treviso) il patrigno del ragazzo di 23 anni che, due notti fa, è morto in un incidente stradale mentre stava scappando da un posto di blocco dei carabinieri. L'uomo, 43 anni, di Pordenone, sarebbe deceduto per un gesto autolesionistico. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra l'uomo e il giovane si sarebbero deteriorati negli ultimi tempi, al punto da spingere il figlio a lasciare la casa in cui abitava con la madre e il patrigno per trasferirsi a Pordenone.

Come detto, Kevin Angel è deceduto in seguito a un incidente stradale dopo che era fuggito all'alt dei carabinieri a Motta di Livenza. Il giovane ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Il veicolo si è letteralmente spezzato in due. E per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sull'asfalto le forze dell'ordine hanno trovato anche vari panetti di hashish, probabilmente trasportati a bordo del veicolo.