Fabro, devastante incidente sulla A1: come sono morte due donne, Autosole in tilt

Gravissimo incidente sulla autostrada A1, lungo l'Autosole nel tratto tra Umbria e Toscana nella carreggiata Nord tra Fabro e Chiusi: due donne sono rimaste uccise mentre altri 7 automobilisti sono rimasti feriti nel tamponamento che ha coinvolto automezzi pesanti e tre vetture. Due dei feriti, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all'ospedale di Siena con eliambulanza. Quattro feriti sono stati estratti dalle lamiere e medicati da personale del 118 accorso sul posto.



Il tratto interessato dall'incidente è al momento interdetto al traffico. La chiusura del tratto è necessaria per consentire le operazioni di ripristino, mentre il traffico all'interno viene fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. All'interno del tratto interessato si registrano 3 km di coda in direzione Firenze, 7 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabro in direzione Firenze e 7 km di coda tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana.

