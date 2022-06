Livorno, prova a scippare la borsa alla donna sbagliata: massacrato di botte. Chi è lei

28 giugno 2022 a

a

a

È diventato virale sui social un video girato sul lungomare di Livorno lungo i fossi, una delle zone della città più trafficate, che riprende la violenta reazione di una donna allo scippo. La vittima, che secondo alcuni sarebbe un maresciallo degli incursori del Col Moschin, ha infatti preso a calci e a pugni l'uomo che con ogni probabilità aveva cercato di prenderle la borsetta e poi l'aveva sbattuta contro la macchina per immobilizzarla. La donna ha cominciato quindi a difendersi malmenando il ladro. A tal punto che alla fine l'uomo è costretto a mollare la borsa e scappare via non senza prendersi un ultimo calcio nel sedere.

A7, contromano e frontale? "Non è stato un errore": ipotesi terrificante sull'inferno in autostrada

Alla scena, come si vede bene dal filmato, assiste anche un signore sul suo motorino. Ma l'uomo non alza un dito. Si ferma a osservare quella lotta corpo a corpo tra i due ma non ci pensa neanche lontanamente a intervenire. Certamente la donna sapeva cavarsela molto bene da sola ma lui nel dubbio è rimasto immobile. Come paralizzato.

Il video sta facendo il giro del web ma non si sa esattamente quando sia stato ripreso. Alcuni riferiscono che sia di ieri 27 giugno ma qualcuno sostiene addirittura che potrebbe essere una messinscena.

"La telefonata è durata 30 secondi": Bud Spencer, il racconto-choc della figlia illegittima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.