Ischia, morta Cassandra Mele: il dramma che scuote l'Esercito italiano

28 giugno 2022 a

a

a

Dramma a Ischia. Una donna di 37 anni, infatti, è stata travolta e uccisa. La vittima è Cassandra Mele, caporal maggiore dell'Esercito italiano. La vittima è stata falciata mentre percorreva in bici via Giovanbattista Vico.

La moglie cremata, che fine fa il marito subito dopo il funerale: un dramma assurdo

Per cause ancora da accertare, la Mele si è schiantata frontalmente con un'auto che arrivava in senso di marcia opposto. Alla guida del veicolo una ragazza di 26 anni. La caporal maggiore dell'esercito è morta sul colpo.

Napoli sotto choc, muore a 19 anni in scooter: chi era Antonio

Secondo quanto si apprende, la posizione dell'autista è attualmente al vaglio degli inquirenti. Sulla disgrazia stanno indagando i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Ischia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.