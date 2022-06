Cesena, muore a 13 anni schiacciato dal muletto: finisce la scuola, poi la disgrazia

07 giugno 2022 a

Quello che doveva essere un momento di gioia e spensieratezza si è trasformato nella più cruda delle tragedie. Sabato 4 giugno ultimo giorno di lezioni, finalmente la scuola è fiinita e da qui si dàil via ufficialmente alle vacanze. Ma nel primo giorno di libertà il 13enne Anselmo David, di origini romene, si è messo alla guida di un muletto appartenente all'azienda di frutta e verdura di famiglia, nelle campagne di Sant'Andrea in Bagnolo nel Cesenate.

Il ragazzino era conscio del fatto che non doveva usare quel muletto perché pericoloso, a maggior ragione da solo. Anselmo David però non ha dato ascolto alle raccomandazioni dei genitori e, senza che nessuno lo veda, è salito sul mezzo. Il muletto si è ribaltato finendogli addosso e schiacciandolo con il suo peso. Inutili i soccorsi arrivati sul posto, era ormai troppo tardi. IL ragazzino è morto.

Secondo le ricostruzioni sembra che il ragazzo stesse procedendo su una stradina fatta di ghiaia quando, solo pochi metri dopo la partenza, si è avvicinato a un fosso che lo ha fatto ribaltare. Il mezzo si è inclinato solo da un lato, non si è capovolto del tutto, ma quel poco è bastato a far perdere la vita al 13enne. I familiari, capita immediatamente la gravità della situazione, hanno chiamato i soccorsi. Ma come detto ormai però per il ragazzo era troppo tardi.



