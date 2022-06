Patente, attenzione al 29 giugno: cosa c'è da sapere e cosa cambia

28 giugno 2022 a

a

a

Mercoledì 29 giugno scadrà la proroga per il Covid sulle patenti scadute. Da domani non sarà quindi più possibile circolare senza prima procedere al rinnovo. La proroga era stata inserita nel decreto Cura Italia nel marzo 2020 ed è valida fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza: ciò significa che finora era possibile circolare con patenti scadute tra il 31 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022.

Il dossier segreto, come si andrà in pensione da gennaio: è un terremoto

Dal 29 giugno sarà quindi necessario procedere al rinnovamento, anche per chi finora si è avvalso della proroga. La procedura è semplice: innanzitutto bisogna sottoporsi a una visita medica, dopo la quale è il medico a inviare tutta la documentazione online alla motorizzazione civile. La visita può essere svolta presso qualsiasi medico abilitato o nelle scuole guida che hanno ricevuto l’autorizzazione per farla nella propria sede. Entro 15 giorni dalla visita medica, la patente viene spedita o può essere ritirata alla scuola guida.

Dal 30 giugno arriva la "multa bancomat": chi rischia e chi può farla franca con un "trucco"

Il termine del 29 giugno non vale soltanto per le patenti, ma anche per le carte di qualificazione che servono ai conducenti professionali di mezzi pesanti e per i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose. Inoltre la proroga riguardava anche i fogli rosa, che si rilasciano a chi è in procinto di prendere la patente.

Bollette, chi pagherà 657 euro: quello che nessuno dice sui nostri risparmi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.