Treviso, Alessia De Nadai morta a 17anni: cosa l'ha stroncata

01 luglio 2022 a

a

a

Se n'è andata a causa di un malore improvviso. Tutto è iniziato il 19 giugno quando Alessia De Nadai, 17enne di Treviso, si è sentita male. I genitori, capendo che c'era qualcosa che non andava, decidono di chiedere immediatamente aiuto ai medici. Le sue condizioni sono però peggiorate tanto da farla ricoverare in Rianimazione, per poi essere trasferita al Ca' Foncello di Treviso.

"Per favore...": l'ultimo sms di Sara Pegoraro rivela cosa è successo alla modella



Proprio in ospedale c'era stata una lieve ripresa ma, in un secondo intervento, Alessia è entrata in coma per poi andarsene lunedì scorso. Encefalite fulminante, questa la causa di morte della ragazza, ad accertarlo sono stati gli esiti dei vari tamponi effettuati. Inizialmente si era pensato a un'infiammazione dovuta dalle zecche, tesi poi smentita. Il sindaco di Pedavena, Nicola Castellaz, ha così commentato la tragedia: "La comunità di Pedavena è rimasta estremamente colpita dalla notizia dell'improvvisa scomparsa di Alessia. La ricordiamo con la sua voglia di partecipare ed essere attiva nella nostra comunità anche nei vari progetti proposti dall'Amministrazione Comunale e, da studente, dall'Istituto Comprensivo di Pedavena dove era ben voluta sia dagli insegnanti sia dai suoi compagni. L'amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alla mamma Annamaria, al papà Antonio e a tutti i familiari".

Sara Pegoraro morta a 26 anni, il terribile sospetto: cosa ha ucciso la modella

Alessia lascia mamma Annamaria Bof e papà Antonio. Al loro dolore si uniscono anche i compagni di classe dell'Itis Negrelli. Alessia aveva deciso che il suo ultimo regalo sarebbe stato la donazione dei suoi organi. Il suo desiderio è stato espresso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.