Udine, l'escursionista disperso da una settimana: finale sconvolgente

Lieto fine per Gianpaolo Baggio. È stato ritrovato vivo l'escursionista che risultava disperso da sabato scorso nella zona di Pulfero (Udine). L'uomo è stato avvistato dall'elicottero dei vigili del fuoco in un sorvolo sopra la ferrata Palma: si trovava a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario della ferrata e verrà recuperato con l'elisoccorso regionale.

L'uomo, Gianpaolo Baggio, di 31 anni, era uscito sabato scorso per percorrere, sul Monte Matajur, la ferrata Palma, una via ripida in mezzo al bosco sul fianco più selvaggio e scosceso della montagna. La sua automobile era stata trovata già due giorni dopo la scomparsa, lunedì mattina, parcheggiata nel paese di Stupizza, da cui si intraprende l'escursione. Per sette giorni sono stati impegnati nelle ricerche centinaia di persone tra tecnici del Cnsas Fvg, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri.

Per ritrovarlo è stato chiesto anche il supporto e l'intervento dei soccorritori della vicina Slovenia per fare perlustrazioni anche sul versante della montagna nel loro territorio nazionale. Per diversi giorni i soccorritori hanno impiegato due elicotteri e anche droni e personale specializzato giunto dal Veneto. Ad un certo punto si era anche pensato di sospendere le ricerche, decisione poi prorogata fortunatamente. E Gianpaolo alla fine è stato ritrovato.

