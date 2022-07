Meteo, "l'anticiclone Pompiere": temperature a picco, dove ci sarà il crollo termico

03 luglio 2022 a

Primo weekend di luglio rovente, con temperature sopra i 40 gradi. Poi arriverà il "Pompiere" ad abbassare le temperature e regalare una pausa "sostenibile" in questa estate da record. Tra pochi giorni l'anticiclone delle Azzorre porterà anche in Italia un po' di refrigerio. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, la zona di alta pressione atlantica "spegnerà" il famigerato Caronte africano, responsabile dell'"inferno" dell'ultima settimana.

Già domani sono attesi i primi temporali, anche se i picchi di caldo sono attesi per lunedì e fino a martedì non ci sarà un vero cambio di rotta. In particolare, il Sud è destinato a soffrire ancora per qualche giorno, anche perché, spiega Giuliacci, i temporali in arrivo "non sono generati da una perturbazione ma dall'umidità del suolo, e si lasciano dietro solo l'afa". Piogge previste su Alpi, Lombardia ed Emilia nelle prossime ore, quindi Triveneto e Romagna.

Ma sarà giovedì 7 luglio il giorno chiave, con veri e propri rovesci sul CentroNord e temperature che addirittura scenderanno sotto i 30 gradi. "Sarà una vera perturbazione - prosegue Giuliacci - che colpirà anche zone del Centro, ad esempio Marche ed Umbria, mentre al Sud resisteranno le temperature elevate". Fino a metà mese, le temperature si manterranno "accettabili", se non addirittura leggermente sotto la media stagionale.

