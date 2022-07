Marmolada, "corpi smembrati": la carneficina che turba soccorritori e inquirenti

03 luglio 2022 a

La tragedia consumatasi alla Marmolada è addirittura peggio di quello che si potrebbe pensare. Le testimonianze dei soccorritori e le prime notizie provenienti dagli inquirenti sono inquietanti: “La valanga è un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l’identità delle vittime perché i corpi sono smembrati”, ha appreso l’Ansa da chi si sta direttamente occupando della vicenda.

La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, ma c’è ben poco da fare contro la natura. “Non ho mai visto una cosa del genere”, ha raccontato uno dei soccorritori, molto turbato da quanto accaduto, con un seracco che si è staccato dal ghiacciaio provocando la morte di almeno 6 persone. “Non è la solita valanga invernale - ha aggiunto - grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l’edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale. Lo zero termico è oltre i 4mila metri ed è chiaro che è una cosa meteorologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere”.

Dello stesso avviso anche Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno: “Il cambiamento climatico, con temperature che negli ultimi giorni hanno raggiunto i 10 gradi a 3mila metri è un nemico oscuro contro cui combattere. In montagna stiamo purtroppo vedendo gli effetti più disastrosi”.

