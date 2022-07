Marmolada, il video del ghiacciaio il giorno prima del crollo

04 luglio 2022 a

a

a

La Commissione Glaciologica SAT ha diffuso un video girato il giorno prima del crollo del seracco sulla Marmolada. "Proprio sabato pomeriggio eravamo sopra la zona del crollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - ha scritto sui social - In Punta Rocca, come in tutta la Marmolada, ci sono temperature alte da parecchi giorni. Dopo i primi giorni freddi di maggio, dal 10 maggio a oggi i giorni la cui temperatura media dell'aria tra giorno e notte è andata sotto lo zero sono circa 5-6". Secondo la Commissione, nelle ultime settimane lo zero termico ha ondeggiato tra i 4500 ed i 4900 metri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.