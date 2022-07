Meteo, scatta l'allarme tempeste e nubifragi: ribaltone e pericoli, le zone a rischio

05 luglio 2022 a

Il meteo non dà tregua all'Italia, che sta per passare dal caldo-record di Caronte, da un'afa con pochi precedenti, a nubifragi e tempeste di vento. Il tutto secondo 3Bmeteo.com dovrebbe iniziare a metà della settimana, tra mercoledì e giovedì: "Aria più fresca settentrionale entrerà su gran parte del Mediterraneo e i forti contrasti termici faranno scatenare diffusi temporali, dapprima al Nord e successivamente al Centro-Sud", spiegano gli esperti.

Ma come detto in premessa, non si tratta di una "rinfrescata". Bensì di una minaccia: "Sarà una passata temporalesca rapida ma intensa con il rischio di nubifragi e disagi ma che servirà a far crollare le temperature, specie su regioni adriatiche e meridionali", anticipano i meteorologi.

Per quel che riguarda giovedì 7 luglio, si attendono correnti più fresche che porteranno a un aumento dell'instabilità sulla maggior parte del Nord e del Centro, nel dettaglio "sulle regioni del Triveneto sul Levante Ligure su tutto l'Appennino centrale, medio Adriatico e le zone interne di Lazio, Toscana, Marche e Abruzzo. Non sono esclusi fenomeni violenti e a carattere grandinigeno. Netto calo termico anche di 5/7°C. Ancora caldo al Sud", spiegano da 3Bmeteo.

Dunque venerdì 8 luglio il maltempo arriverà al Sud con temporali e tempeste sul medio-basso Adriatico, sulla Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche per la giornata di venerdì non si escludono fenomeni di forte intensità. Notevole il calo termico, previsto tra i 7 e i 10 gradi.

Infine il weekend, dove il tempo dovrebbe stabilizzarsi un po' su tutta Italia. Al Sud, però, resterà soprattutto nella giornata di sabato la possibilità di qualche rovescio o piovasco sparso. Temperature in rialzo ma non dovrebbe esserci un'afa opprimenti. Sulle regioni adriatiche si registreranno temperature più gradevoli.

