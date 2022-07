Meteo, proiettili di grandine dal cielo: terrore in Italia, le zone colpite

08 luglio 2022 a

Come previsto, a causa del rapidissimo calo delle temperature, diverse zone in Italia si trovano a fare i conti con fenomeni atmosferici estremi. Il maltempo picchia durissimo. E soprattutto fa paura. In particolare a Roma, dove nella notte si è vissuta un'ora di terrore. Tuoni, fulmini, vento e pioggia: un mega-temporale ha interessato tutta la capitale e diverse aree in Lazio. La tempesta ha causato danni e disagi, molteplici le richieste di intervento arrivate ai Vigli del fuoco.

Dunque in mattinata il fronte ha colpito la Puglia. Come spiegano da 3bMeteo, nella zona di Bari forti temporali stanno provocando disagi e allagamenti, come accaduto in mattinata ad Altamura, nell'alta Murgia quasi al confine con la Basilicata. "Qui gli accumuli pluviometrici hanno rapidamente superato i 30mm in poche decine di minuti", fanno sapere gli esperti.

In precedenza, il fronte freddo provenuto dall'Europa centrale ha raggiunto le regioni di Nordest, dando luogo a temporali violenti soprattutto su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il fronte, aggiungono da 3bMeteo, "si è rapidamente propagato verso sud innescando diffusi fenomeni temporaleschi, anche intensi, che hanno attraversato lo Stivale fino a collocarsi in avvio di giornata sulle nostre regioni meridionali peninsulari", concludono.

Nella serata di giovedì violente grandinate hanno interessato anche il Veneto, dove nella zona del Bassanese sono stati fotografati chicchi di grandine grandi come palline da golf. Molti i danni alle automobili, con vetri sfondati e carrozzerie danneggiate. Ma le ripercussioni peggiori, come sempre in questi casi, le hanno subite i territori agricoli.



