Meteo, tra 24 ore cambia tutto: 10 gradi in meno, ecco dove

Il meteo cambia ancora volto. Dopo settimane di caldo africano senza sosta, arriva la frescura. Ma non sarà un ventata di aria fresca come tutte le altre. Arriverà un crollo termico di circa 10 gradi rispetto alle temperature di questi giorni. Secondo gli esperti di 3bmeteo sono attesi temporali e rovesci su tutta la Penisola. In particolare i rovesci saranno più persistenti al Centrosud e in modo particolare sul lato Adriatico e sulle regioni meridionali. Il giorno da segnare sul calendario è venerdì 8 luglio. Nelle prossime 24 ore cambierà radicalmente tutto. Ma attenzione: il weekend dovrebbe essere stabile con sole e caldo. Le piogge si concentreranno molto anche sul versante adriatico. Sul fronte maltempo va ricordato che si innescheranno improvvise raffiche di vento che supereranno gli 80-90 km/h accompagnate da grandinate di grosse dimensioni.

Questa situazione riguarderà principalmente il Nordest, il lato Adriatico che si estende dalla Romagna fino alla Puglia, poi la Toscana interna, l'Umbria, il Lazio e la Sicilia tirrenica. Fate molta attenzione ai temporali. Infatti si attendono picchi pluviometrici locali anche oltre i 40-55 millimetri in poche ore.

Per quanto riguarda le temperature sul lato adriatico non potranno superare i 26-27 gradi e in generale al Sud non andranno oltre i 28-29 gradi. Insomma i picchi di 40 gradi dovrebbero essere alle spalle. Si spera definitivamente.

