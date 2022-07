Covid, aumentano i ricoveri: le Regioni da bollino rosso

08 luglio 2022 a

Sono nove le Regioni e le Province autonome classificate a rischio alto a causa del Covid. A darne conferma il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che elenca cosi: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto. Ancora in bilico la Toscana, sotto la quale si legge la dicitura "non valutabile (equiparato a rischio alto)". Certo è che nessuna Regione è a rischio basso, visto che tutte le altre 12 sono a rischio moderato.

D'altronde i numeri parlano chiaro. Nella giornata di venerdì 8 luglio sono stati registrati 100.690 casi su un totale di 371.874 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime delle ultime 24 ore sono invece 105, per un totale di 168.969 decussi da inizio pandemia. Preoccupa la situazione ospedaliera, in quanto sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto al giorno prima. Incremento anche dei ricoverati nei reparti ordinari (+80 rispetto a ieri).

In ogni caso per Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, i numeri non devono allarmarci: "In Italia si assiste a un aumento della congestione delle strutture ospedaliere, anche se per fortuna il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è ancora relativamente basso". Da qui l'appello ai cittadini: "È bene mantenere comportamenti prudenti e usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni. Ricordiamo che possiamo proteggere le persone più fragili dalla forma grave di malattia grazie alla seconda dose booster di vaccino".

