Adolf Hitler a Roma, ciò che non si era mai visto: delle foto pazzesche

Scatti inediti quelli rinvenuti a L'Aquila nell'abitazione di un collezionista e che mostrano i preparativi a Roma per la visita di Adolf Hitler. Negli scatti sequestrati, dopo che l'uomo li aveva messi in vendita online, si vede la Capitale allestita per omaggiare l'ospite. A scattare le trentotto immagini Maceo Casadei ed Edoardo D'Accurso nel maggio 1938. Qui Roma sembra un vero e proprio set con ben sette postazioni con macchine da presa e riflettori.

Un bottino dall'enorme valore, visto che mancano i negativi in grado di ricostruire una pagina importante della storia del Paese. Tra le varie foto, spuntano quelle che mostrano il Colosseo e i Fori Imperiali, ma anche il Vittoriano e la Fontana delle Naiadi, tra auto d'epoca, e altro ancora. Sequestrato a maggio 2020, l'album dei due dipendenti dell'Istituto Luce è stato ora restituito all'Archivio storico Luce a Cinecittà, dove le foto sono state successivamente digitalizzate.

"Il ritrovamento - spiega Chiara Sbarigia, presidente Cinecittà - è particolarmente importante per l'Archivio Luce, perché proviene dal periodo degli anni Trenta, per cui l'Archivio è tutelato nel Registro Memory of the World dell'Unesco, come fonte eccezionale del racconto di dittatura e propagande". Un tesoro illecitamente sottratto a più Archivi storici dell'Italia centrale.

