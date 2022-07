Bimbo morto a Sharm el Sheik, "un passo importante": indiscrezioni, cosa può averlo ucciso

09 luglio 2022 a

Anche in Italia si indaga su quanto accaduto a Sharm el Sheikh, dove il piccolo Andrea ha perso la vita a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Il capo della Procura della città egiziana ha istituito una commissione per condurre delle indagini nel resort che ha ospitato la famiglia palermitana, nel frattempo in Sicilia è stata disposta una seconda autopsia sul corpo del bimbo di sei anni.

Il padre Antonio è in miglioramento, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, mentre la madre Rosalia - che è al quarto mese di gravidanza - è stata dimessa dal reparto di ginecologia. Le condizioni della donna sono stabili e la gravidanza non è a rischio, ma è ancora forte lo choc per la morte improvvisa del piccolo Andrea, avvenuta nell’arco di 24 ore. L’autopsia è stata disposta per mercoledì: “È un passo importante verso l’accertamento della verità - ha commentato all’Ansa uno degli avvocati dei Mirabile - valuteremo con la famiglia le prossime mosse ed è probabile che nomineremo un collegio di pare formato da un medico legale e uno specialista in malattie infettive”.

Inoltre gli avvocati hanno chiesto al resort di non cancellare le immagini girate dal circuito di videosorveglianza, ma di consegnarle per cercare di ricostruire gli spostamenti della famiglia e soprattutto i loro pasti. “Due sere prima di stare male - ha spiegato un avvocato - i signori hanno mangiato alla carta e non al buffet, questo spiegherebbe perché solo loro nel resort si sono sentiti male”.

