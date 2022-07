Fratelli Bianchi, una "truffa" da mezzo milione? Risultano nullatenenti...

11 luglio 2022 a

Sono nullatenenti quindi non pagheranno neppure un centesimo di risarcimento per l'atroce morte di Willy Monteiro Duarte. Eppure fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati dalla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone all'ergastolo, prima dell'arresto avevano invaso i social con le loro foto in hotel di lusso, in barca e su moto potenti. Ora non hanno intestato nulla, persino il reddito di cittadinanza è stato loro tolto dalla Guardia di Finanza perché non ne avevano diritto. Chi pagherà allora i 550mila euro che il giudice ha deciso debbano andare ai genitori e alla sorella di Willy?

Ergastolo per i fratelli Bianchi, le agghiaccianti parole dell'avvocato dopo la sentenza

L'avvocato di parte civile Domenico Marzi spiega a Repubblica che "quando c'è un incidente stradale ci sono le assicurazioni che coprono, ma in questo caso è diverso e non abbiamo mai pensato di poter recuperare denaro da quelli". Una causa? "Non risultano avere nulla", precisa il legale dei familiari di Willy, "e sarebbe difficile capire contro chi farla". La famiglia della vittima potrebbe rivolgersi alla Corte europea, chiedendo un risarcimento allo Stato italiano per quel giovane che non è riuscito a tutelare e che è stato massacrato senza un perché nella zona della movida di Colleferro, ma la strada è tutta in salita. "Valuteremo, vedremo bene cosa fare", conclude l'avvocato Marzi.

"Guardi che Willy è morto". Fratelli Bianchi in aula, il video sconvolge l'Italia

