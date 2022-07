Campobasso, folgorato da un lampione: muore a 13 anni dopo un'agonia atroce

11 luglio 2022 a

Non ce l'ha fatta. È stata dichiarata la morte cerebrale del tredicenne residente a Montenero di Bisaccia, provincia di Campobasso, rimasto folgorato da un palo della pubblica illuminazione la sera del 28 giugno scorso mentre giocava con gli amici. Le condizioni del ragazzo si erano aggravate notevolmente quattro giorni fa, quando l'amministrazione comunale aveva anche deciso di rinviare gli eventi della Notte Fucsia e i concerti come segno di rispetto per il dolore della famiglia.

Poi, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, la conferma da fonti ospedaliere. Il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci si è recata all'ospedale Riuniti di Foggia, dove il tredicenne era stato ricoverato in Rianimazione con una ustione di terzo grado alla spalla e in coma farmacologico dopo la tragedia avvenuta nel parco giochi intitolato a don Nino, vicino alla chiesa di San Paolo nel comune di Montenero dove quella sera era in corso la festa di quartiere.

In Municipio, secondo quanto si apprende, si stanno predisponendo gli atti per il lutto cittadino mentre il magistrato disporrà l'autopsia. Sul caso era stata aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Larino con accertamenti tecnici. Il lampione era stato sequestrato subito dopo la tragedia.

