Bollette, il trucco per risparmiare 180 euro: gas, ciò che (forse) non sai

In questi mesi l’Italia ha quasi dimezzato la sua dipendenza dal gas russo, ma ciò non toglie che il prossimo inverno possa presentare delle criticità: non tanto dal punto di vista della disponibilità, quanto del costo in bolletta. Meglio prepararsi al peggio, soprattutto se la Russia dovesse interrompere del tutto il flusso di gas: ridurre i consumi è ovviamente una delle principali possibilità in caso di emergenza.

Enea ha presentato uno studio per dimostrare che è possibile risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas, che in soldi si traducono in circa 180 euro l’anno a famiglia. Si può fare con misure “amministrative” ma anche comportamentali, adottando piccoli accorgimenti che possono consentire un risparmio. Innanzitutto l’agenzia nazionale propone di abbassare di un grado i termostati, dagli abituali 20 gradi a 19: in questo modo si risparmierebbe in media, a livello nazionale, il 10,7% del combustibile domestico.

Inoltre ridurre di un’ora al giorno la fascia di accensione dei riscaldamenti ridurrebbe il consumo del 3,6%. Queste due misure, combinate con la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti, consentirebbero di risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas, con un risparmio in bolletta di 178 euro l’anno a famiglia, calcolati sui prezzi attuali.

