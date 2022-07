Vincenzo Aleandri, il professore accusato di molestie: "Mi ha toccato il seno, poi..."

12 luglio 2022 a

Uns storia assurda. La cronaca è piena di episodi di approcci finiti male da parte di professori universitari con le proprie studentesse. Ma questa qui che viene raccontata dal Messaggero va oltre per le curiose frasi che avrebbe usato con le studentesse (il condizionale in questi casi è d'obbligo) il professor Vincenzo Aleandri, 68 anni, ex titolare della cattedra di Ginecologia e Ostetricia della Sapienza di Roma. Il docente è infatti accusato di violenza sessuale per aver molestato e anche palpeggiato due sue allieve nel 2018. Il professore, ormai in pensione, è a processo insieme a una dipendente dell'università, Franca Silvestri, 55 anni, accusata di favoreggiamento per aver mentito all'autorità giudiziaria per far da scudo al professore. Una delle ragazze, con una scusa, sarebbe stata avvicinata dal professore con la scusa di rivedere insieme gli argomenti delle lezioni. E il racconto della ragazza lascia spazio a pochi dubbi: "Mi ha messo una mano sulla guancia - ha riferito al giudice - ha detto che ero bella, poi mi ha palpato il seno. Ero pietrificata, ma l'ho spinto via", ha affermato la ragazza.

Poi il racconto prosegue: "Una volta avevo bisogno che firmasse il foglio delle presenze, per il tirocinio - ha raccontato la stessa ragazza - La firma era troppo lunga e gliel'ho fatto notare. Mi ha risposto: Ti stai riferendo alla firma o alla grandezza del mio p..?". Insomma tutte frasi che descrivono bene l'approccio del professore con le due studentesse.

Poi l'altra vittima delle presunte molestie ha aggiunto: "Al termine dell’esame mi ha portato in uno stanzino con la scusa di non aver ascoltato bene la mia domanda. Chiusa la porta, mi messo le mani sotto la maglietta. Da quel momento, per settimane, ho avuto la ribrezzo a tornare all’università. Non riuscivo nemmeno a uscire di casa. Mi ha fatto sentire una persona sbagliata, colpevole". Ora toccherà ai giudici capire come sono andate le cose.

