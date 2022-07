Protesta dei tassisti a palazzo Chigi: Paragone si ferma al sit in

sciopero

Protesta dei tassisti davanti a Palazzo Chigi. La parte di via del Corso prospiciente a Palazzo Chigi è transennata, così come sono bloccati tutti gli accessi all’area di Montecitorio. I manifestanti, alcuni dei quali si sono anche incatenati alle transenne, scandiscono slogan contro il premier e il governo. Da qualche giorno va avanti senza sosta l'agitazione dei tassisti che chiedono un intervento sul ddl Concorrenza. Lo scorso 3 e 4 luglio i tassisti hanno bloccato le città con uno sciopero che ha provocato non pochi disagi, soprattutto ai turisti in arrivo. E lo scorso 11 luglio lo scenario si è ripetuto in stazione centrale a Milano dove a seguito di uno stato di agitazione, diversi tassisti si sono rifiutati di svolgere il servizio. Intanto il mondo della politica prova a capire le ragioni della protesta. E questa mattina Gianluigi Paragone di Italexit ha conversato a lungo con chi protesta ormai da diversi giorni.

