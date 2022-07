Aria condizionata accesa in auto? Multa da 444 euro: ecco quando scatta

15 luglio 2022 a

Occhio all'aria condizionata in auto: tenerla accesa mentre si è fermi o in sosta è vietato. Si rischiano multe salatissime. Quindi, mentre in marcia è consentito rinfrescarsi col condizionatore della vettura in funzione, se ci fermiamo a bordo strada o in una piazzola, invece, il discorso cambia. A stabilirlo, come spiega il Corriere della Sera, è una norma del 2007, modificata nel 2010 e poi aggiornata negli importi nel 2014 e ad aprile di quest’anno.

Qual è lo scopo della legge? Limitare l’inquinamento. Non sono poche le persone multate per questo motivo. Qualche anno fa un automobilista di Como fu multato dalla polizia locale per 218 euro perché si era fermato a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesi per fare qualche telefonata. Quest’anno la multa è stata aumentata da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro.

In ogni caso, è bene distinguere tra "sosta" e "arresto o interruzione" della macchina. "Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente", si legge nell'articolo 157 del Codice della strada. Mentre "arresto o interruzione" della marcia sono in genere dovuti al traffico. Infine c'è la "fermata" ovvero la "temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata".

